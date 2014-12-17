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Номер извещения
ГП412053
Уникальный номер закупки
83-ОЗП/15
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51
Почтовый адрес
125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а
Контактный телефон
+7 495 707-33-90
Факс
+7 495 531-30-10
Адрес электронной почты
GaponovaMA@mter.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гапонова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2014 11:00 GMT +317.12.2014 11:0017.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412053Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2014 11:0017.12.2014 11:0017.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412053Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2014 16:0030.12.2014 16:0030.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412053Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МТЭР
Все закупки и тендеры ПАО МТЭР
Адрес местонахождения
109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51
125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а
Отсутствуют
66.03.1
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