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    Главная / Торги / Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2014 11:0017.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412053Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412053

    Уникальный номер закупки

    83-ОЗП/15

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Уведомление

    Документация 83-ОЗП/15

    Приложение 2 Анкета

    Приложение 3 Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Межрегионтеплосетьэнергоремонт
    Все закупки и тендеры ПАО МТЭР

    Юридический адрес

    109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51

    Почтовый адрес

    125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а

    Контактный телефон

    +7 495 707-33-90

    Факс

    +7 495 531-30-10

    Адрес электронной почты

    GaponovaMA@mter.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гапонова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2014 11:00 GMT +317.12.2014 11:0017.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412053Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2014 11:0017.12.2014 11:0017.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412053Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2014 16:0030.12.2014 16:0030.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412053Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.201430.12.2014 16:0030.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412053Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию в 2015 году для нужд ПАО «МТЭР»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МТЭР
    Все закупки и тендеры ПАО МТЭР

    Адрес местонахождения

    109429, Москва, Москва, Москва, Верхние Поля, 51

    125412, Москва, Москва, Москва, Коровинское шоссе, 37а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    66.03.1

    Добровольное медицинское страхование

    Документация лота

    Уведомление

    29.09.2016

    Документация 83-ОЗП/15

    29.09.2016

    Приложение 2 Анкета

    29.09.2016

    Приложение 3 Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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