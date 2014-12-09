www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401763161
Уникальный номер закупки
УЗК-14/108 от 01.12.14 г.
Наименование закупки
Поставка запасных автомобильных частей для автотранспорта отечественного и иностранного производства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 33622 7-09-04 доб. 13568
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
Nikolaenko.S.V@baykonur.com
Ф.И.О. контактного лица
Николаенко Станислав Витальевич
Место рассмотрения предложений
г. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные автомобильные части для автотранспорта отечественного производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 08:30 GMT +309.12.2014 08:3009.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401763161Дата и время окончания срока приема заявок Запасные автомобильные части для автотранспорта отечественного производстваг. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 08:3009.12.2014 08:3009.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401763161Дата и время вскрытия заявок Запасные автомобильные части для автотранспорта отечественного производстваг. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные автомобильные части для автотранспорта отечественного производства
Начальная цена
3 941 807,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
78 836,16 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
50.30
Запасные автомобильные части для автотранспорта иностранного производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 08:30 GMT +309.12.2014 08:3009.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401763161Дата и время окончания срока приема заявок Запасные автомобильные части для автотранспорта иностранного производстваг. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 08:3009.12.2014 08:3009.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401763161Дата и время вскрытия заявок Запасные автомобильные части для автотранспорта иностранного производстваг. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные автомобильные части для автотранспорта иностранного производства
Начальная цена
981 508,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
19 630,16 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
50.30
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.