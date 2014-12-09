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    Главная / Торги / Поставка запасных автомобильных частей для автотранспорта отечественного и иностранного производства

    Поставка запасных автомобильных частей для автотранспорта отечественного и иностранного производства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2014 08:3009.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401763161Дата и время окончания срока приема заявок Запасные автомобильные части для автотранспорта иностранного производстваг. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401763161

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/108 от 01.12.14 г.

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных автомобильных частей для автотранспорта отечественного и иностранного производства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.12.2014 17:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Заявка

    Анкета участника

    Извещение

    Тех.задание

    Приложение № 5 Проект договора на автозапчасти

    Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 33622 7-09-04 доб. 13568

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    Nikolaenko.S.V@baykonur.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаенко Станислав Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329

    Закупки и тендеры Байконур Город

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные автомобильные части для автотранспорта отечественного производства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 08:30 GMT +309.12.2014 08:3009.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401763161Дата и время окончания срока приема заявок Запасные автомобильные части для автотранспорта отечественного производстваг. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2014 08:3009.12.2014 08:3009.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401763161Дата и время вскрытия заявок Запасные автомобильные части для автотранспорта отечественного производстваг. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.12.201411.12.2014 08:3011.12.2014 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401763161Подведение итогов не позднее Запасные автомобильные части для автотранспорта отечественного производстваг. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные автомобильные части для автотранспорта отечественного производства

    Начальная цена

    3 941 807,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    78 836,16 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    78 836,16

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Тех.задание

    29.09.2016

    Приложение № 5 Проект договора на автозапчасти

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Запасные автомобильные части для автотранспорта иностранного производства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 08:30 GMT +309.12.2014 08:3009.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401763161Дата и время окончания срока приема заявок Запасные автомобильные части для автотранспорта иностранного производстваг. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2014 08:3009.12.2014 08:3009.12.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401763161Дата и время вскрытия заявок Запасные автомобильные части для автотранспорта иностранного производстваг. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.12.201411.12.2014 08:3011.12.2014 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401763161Подведение итогов не позднее Запасные автомобильные части для автотранспорта иностранного производстваг. Байконур, ул. Титова, дом 9, кабинет 329

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные автомобильные части для автотранспорта иностранного производства

    Начальная цена

    981 508,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    19 630,16 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Тех.задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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