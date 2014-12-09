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    Главная / Торги / Масла и смазки на 1-ю половину 2015 года

    Масла и смазки на 1-ю половину 2015 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2014 09:0909.12.2014 09:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412052Дата и время окончания срока приема заявок Закупка масел и смазок на 1-ую половину 2015г в Брянское, Белгородское, Калининградское подразделения.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412052

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Масла и смазки на 1-ю половину 2015 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма спецификации

    Адреса доставки

    Сводная потребность по маслам и смазкам на 1-е полугодие 2015 года с разбивкой по складам поставки и месяцам

    Основные требования к поставке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 915 423-45-83

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    p.sokolov@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколов Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка масел и смазок на 1-ую половину 2015г в Брянское, Белгородское, Калининградское подразделения.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.12.201411.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412052Подведение итогов не позднее Закупка масел и смазок на 1-ую половину 2015г в Брянское, Белгородское, Калининградское подразделения.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка масел и смазок на 1-ую половину 2015г в Брянское, Белгородское, Калининградское подразделения.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антифризы и охлаждающие жидкости"

    Кол-во: 8965

    "Позиция 2"

    "Универсальная смазка на загустителе комплекса лития"

    Кол-во: 240

    "Позиция 3"

    "Всесезонное моторное масло на минеральной основе для дизельных двигателей"

    Кол-во: 9496

    "Позиция 4"

    "Всесезонное моторное масло на (полу-)синтетической основе для дизельных двигателей"

    Кол-во: 27634

    "Позиция 5"

    "Антиизносные масла для гидравлических систем с высоким индексом вязкости"

    Кол-во: 3750

    "Позиция 6"

    "Масла для гидравлических систем и трансмиссий"

    Кол-во: 2752

    "Позиция 7"

    "Масла для гидравлических систем и трансмиссий"

    Кол-во: 6666

    "Позиция 8"

    "Масла для гидравлических систем и трансмиссий"

    Кол-во: 6366

    "Позиция 9"

    "Минеральные масла для механических коробок передач"

    Кол-во: 2870

    "Позиция 10"

    "Масла для автоматических коробок передач и гидравлических систем"

    Кол-во: 1574

    "Позиция 11"

    "Минеральные масла для механических коробок передач"

    Кол-во: 676

    "Позиция 12"

    "Синтетические масла для мостов и коробок передач"

    Кол-во: 2552

    "Позиция 13"

    "Синтетическая тормозная жидкость"

    Кол-во: 955

    "Позиция 14"

    "Многоцелевая высокотемпературная смазка высокого давления"

    Кол-во: 1716

    "Позиция 15"

    "Раствор водный мочевины AdBlue (DEF BLUE) для систем SCR"

    Кол-во: 48000

    "Позиция 16"

    "Всесезонное моторное масло на минеральной основе для дизельных двигателей"

    Кол-во: 23000

    "Позиция 17"

    "Всесезонное моторное масло на (полу-)синтетической основе для дизельных двигателей"

    Кол-во: 23900

    "Позиция 18"

    "Антиизносные масла для гидравлических систем с высоким индексом вязкости"

    Кол-во: 17800

    "Позиция 19"

    "Масла для гидравлических систем и трансмиссий"

    Кол-во: 4200

    "Позиция 20"

    "Масла для гидравлических систем и трансмиссий"

    Кол-во: 23000

    "Позиция 21"

    "Масла для гидравлических систем и трансмиссий"

    Кол-во: 9100

    "Позиция 22"

    "Минеральные масла для механических коробок передач"

    Кол-во: 5200

    "Позиция 23"

    "Масла для автоматических коробок передач и гидравлических систем"

    Кол-во: 6370

    "Позиция 24"

    "Минеральные масла для механических коробок передач"

    Кол-во: 7150

    "Позиция 25"

    "Синтетические масла для мостов и коробок передач"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 26"

    "Синтетические масла для мостов и коробок передач"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 27"

    "Антифризы и охлаждающие жидкости"

    Кол-во: 12450

    "Позиция 28"

    "Универсальная смазка на загустителе комплекса лития"

    Кол-во: 1579

    "Позиция 29"

    "Синтетическая тормозная жидкость"

    Кол-во: 685

    "Позиция 30"

    "Смазка работающая в условиях высоких и ударных нагрузок для приципных агрегатов в качестве закладной, для централизованных систем смазки"

    Кол-во: 1608

    "Позиция 31"

    "Многоцелевая высокотемпературная смазка высокого давления"

    Кол-во: 4449

    "Позиция 32"

    "Аналог масла (ЛУКОЙЛ) 15W40"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 33"

    "Аналог масла (ЛУКОЙЛ) 10W40"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 34"

    "Аналог гидравлики ВМГЗ (ЛУКОЙЛ)"

    Кол-во: 700

    "Позиция 35"

    "ТАП - 16"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 36"

    "Антифризы и охлаждающие жидкости"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 37"

    "Синтетическая тормозная жидкость"

    Кол-во: 60

    "Позиция 38"

    "Незамерзайка зимняя -40"

    Кол-во: 700

    "Позиция 39"

    "Летний омыватель ст"

    Кол-во: 700

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