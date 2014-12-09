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Номер извещения
ГП412052
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Масла и смазки на 1-ю половину 2015 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 915 423-45-83
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
p.sokolov@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка масел и смазок на 1-ую половину 2015г в Брянское, Белгородское, Калининградское подразделения.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка масел и смазок на 1-ую половину 2015г в Брянское, Белгородское, Калининградское подразделения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8965
Кол-во: 240
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Кол-во: 27634
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Кол-во: 2752
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Кол-во: 6366
Кол-во: 2870
Кол-во: 1574
Кол-во: 676
Кол-во: 2552
Кол-во: 955
Кол-во: 1716
Кол-во: 48000
Кол-во: 23000
Кол-во: 23900
Кол-во: 17800
Кол-во: 4200
Кол-во: 23000
Кол-во: 9100
Кол-во: 5200
Кол-во: 6370
Кол-во: 7150
Кол-во: 4000
Кол-во: 3500
Кол-во: 12450
Кол-во: 1579
Кол-во: 685
Кол-во: 1608
Кол-во: 4449
Кол-во: 3500
Кол-во: 3000
Кол-во: 700
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
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Кол-во: 700
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