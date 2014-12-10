www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП412042
Уникальный номер закупки
14
Наименование закупки
запрос предложений на поставку инструмента Pramet и Seco
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-98
Факс
Адрес электронной почты
Aleksandr.Shakirov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шакиров Александр Галямович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку инструмента Pramet и Seco
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 09:00 GMT +310.12.2014 09:0010.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412042Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на поставку инструмента Pramet и SecoКолпино
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2014 09:0010.12.2014 09:0010.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412042Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на поставку инструмента Pramet и SecoКолпино
Подведение итогов не позднее
11.12.2014 09:3011.12.2014 09:3011.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412042Подведение итогов не позднее запрос предложений на поставку инструмента Pramet и SecoКолпино
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку инструмента Pramet и Seco
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
29.56.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.