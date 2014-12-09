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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку фитингов ПЭ на 1 полугодие 2015 год

    Запрос предложений на поставку фитингов ПЭ на 1 полугодие 2015 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2014 15:0009.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401761899Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги полиэтиленовыеВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401761899

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку фитингов ПЭ на 1 полугодие 2015 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.12.2014 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорма Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фитинги полиэтиленовые

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 15:00 GMT +309.12.2014 15:0009.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401761899Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги полиэтиленовыеВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2014 15:0009.12.2014 15:0009.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401761899Дата и время вскрытия заявок Фитинги полиэтиленовыеВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 14:0031.12.2014 14:0031.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401761899Подведение итогов не позднее Фитинги полиэтиленовыеВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 14:0031.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401761899Подведение итогов не позднее Фитинги полиэтиленовыеВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фитинги полиэтиленовые

    Начальная цена

    858 887,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: 394038, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 90, Центральный склад ООО "РВК-Воронеж". Срок поставки: декабрь 2014 – март 2015 гг (не более 5 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами Договора).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.13.1

    Производство регенерированной резины в первичной форме или в виде пластин, листов или полос (лент)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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