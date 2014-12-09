www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401761899
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку фитингов ПЭ на 1 полугодие 2015 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорма Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Закупки и тендеры Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фитинги полиэтиленовые
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 15:00 GMT +309.12.2014 15:0009.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401761899Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги полиэтиленовыеВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 15:0009.12.2014 15:0009.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401761899Дата и время вскрытия заявок Фитинги полиэтиленовыеВоронеж
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 14:0031.12.2014 14:0031.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401761899Подведение итогов не позднее Фитинги полиэтиленовыеВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фитинги полиэтиленовые
Начальная цена
858 887,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: 394038, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 90, Центральный склад ООО "РВК-Воронеж". Срок поставки: декабрь 2014 – март 2015 гг (не более 5 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами Договора).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
25.13.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.