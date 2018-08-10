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    Главная / Торги / закупка комплекта транспортных тележек

    закупка комплекта транспортных тележек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2018 13:0010.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП830088Дата и время окончания срока приема заявок закупка комплекта транспортных тележекМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП830088

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка комплекта транспортных тележек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.06.2018 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    требования к отгрузке товара в порт

    Изменения в извещении

    типовая форма договора

    заявка на участие

    инструкция

    ОЛ к комплекту тележек

    формат ткп

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13479

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    M.yustus@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юстус Мария Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка комплекта транспортных тележек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2018 13:00 GMT +310.08.2018 13:0010.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП830088Дата и время окончания срока приема заявок закупка комплекта транспортных тележекМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    10.08.2018 13:0010.08.2018 13:0010.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП830088Дата и время вскрытия заявок закупка комплекта транспортных тележекМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.08.2018 17:0010.08.2018 17:0010.08.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП830088Подведение итогов не позднее закупка комплекта транспортных тележекМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.08.201810.08.2018 17:0010.08.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП830088Подведение итогов не позднее закупка комплекта транспортных тележекМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка комплекта транспортных тележек

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложением № 2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Архангельский морской торговый порт"/ ст. Соломбалка Северной ж/дРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки товара в пункт назначения в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    30.99

    Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

    29.4

    Станки

    28.29

    Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    типовая форма договора

    26.06.2018

    заявка на участие

    26.06.2018

    требования к отгрузке товара в порт

    26.06.2018

    инструкция

    26.06.2018

    ОЛ к комплекту тележек

    26.06.2018

    формат ткп

    26.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект транспортных тележек для перемещения грузов до 90 т GKS-Perfekt L30 и F30 или аналог"

    Кол-во: 1

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