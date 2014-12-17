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Номер извещения
31401760727
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку подшипников на 1 полугодии 2015 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорма Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подшипники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2014 17:30 GMT +317.12.2014 17:3017.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401760727Дата и время окончания срока приема заявок подшипникиВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2014 17:3017.12.2014 17:3017.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401760727Дата и время вскрытия заявок подшипникиВоронеж
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 13:3031.12.2014 13:3031.12.2014 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401760727Подведение итогов не позднее подшипникиВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подшипники
Начальная цена
507 333,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: 394038, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 90, Центральный склад ООО "РВК-Воронеж". Срок поставки: декабрь 2014 – март 2015 гг (не более 5 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами Договора).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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