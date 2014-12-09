Запрос предложений на поставку лакокрасочных изделий на 1 полугодие 2015 года

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Период поставки: январь 2015 г. – июнь 2015 г. (согласно уточненным заявкам Заказчика). Срок поставки каждой партии: не более 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Условия отгрузки: отгрузка производится партиями в соответствии с заявками Заказчика. Условия поставки: транспортом Поставщика до склада Заказчика в пределах городской черты г.Воронежа по адресу, указанному в заявках Заказчика.Рассчитать логистику >