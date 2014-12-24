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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401759921
Уникальный номер закупки
354
Наименование закупки
Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на 2015 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11 доб. 2145
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
PavlovaEA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береза Лидия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Закупки и тендеры Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 2015 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2014 13:00 GMT +324.12.2014 13:0024.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401759921Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 2015 годг. Москва, ул. Вольная, д. 30
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2014 13:0124.12.2014 13:0124.12.2014 13:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401759921Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 2015 годг. Москва, ул. Вольная, д. 30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 2015 год
Начальная цена
1 263 692,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с технической части и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка Изданий, заказанных Подписчиком, осуществляется Агентством с 09-00 до 11-00 (в почтовый ящик) по адресам: - 105187, город Москва, ул. Вольная, до107078, город Москва, Хоромный тупик, дом 4, строение 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 165
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