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    Главная / Торги / Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на 2015 год

    Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на 2015 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2014 13:0024.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401759921Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 2015 годг. Москва, ул. Вольная, д. 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401759921

    Уникальный номер закупки

    354

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на 2015 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.12.2014 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол рассмотрения и оценки (продление)

    Документация на проведение закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11 доб. 2145

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    PavlovaEA@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береза Лидия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 2015 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2014 13:00 GMT +324.12.2014 13:0024.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401759921Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 2015 годг. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2014 13:0124.12.2014 13:0124.12.2014 13:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401759921Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 2015 годг. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.201424.12.2014 14:0024.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401759921Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 2015 годг. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 2015 год

    Начальная цена

    1 263 692,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической части и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка Изданий, заказанных Подписчиком, осуществляется Агентством с 09-00 до 11-00 (в почтовый ящик) по адресам: - 105187, город Москва, ул. Вольная, до107078, город Москва, Хоромный тупик, дом 4, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты по договору за период подписки производятся поквартально на основании счетов от Агентства. Оплата стоимости подписки за 1 квартал осуществляется Подписчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Оплата стоимости подписки за последующие кварталы осуществляется Подписчиком не менее чем за 15 дней до начала соответствующего квартала.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    22

    Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий "

    Кол-во: 165

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