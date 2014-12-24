Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий на 2015 год

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты по договору за период подписки производятся поквартально на основании счетов от Агентства. Оплата стоимости подписки за 1 квартал осуществляется Подписчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Оплата стоимости подписки за последующие кварталы осуществляется Подписчиком не менее чем за 15 дней до начала соответствующего квартала.