Компания ООО «Евросеть-Ритейл» филиал Дальневосточный приглашает принять участие в тендере на оказание транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) по г. Благовещенску и Амурской области в 2015 году.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП412029 Уникальный номер закупки 13 Номер закупки Наименование закупки Компания ООО «Евросеть-Ритейл» филиал Дальневосточный приглашает принять участие в тендере на оказание транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) по г. Благовещенску и Амурской области в 2015 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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