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Номер извещения
ГП412029
Уникальный номер закупки
13
Наименование закупки
Компания ООО «Евросеть-Ритейл» филиал Дальневосточный приглашает принять участие в тендере на оказание транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) по г. Благовещенску и Амурской области в 2015 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Почтовый адрес
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Контактный телефон
+7 495 777-77-10
Факс
+7 495 777-77-10
Адрес электронной почты
kuzin@euroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузин Андрей Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) по г. Благовещенску и Амурской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2014 16:00 GMT +311.12.2014 16:0011.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412029Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) по г. Благовещенску и Амурской области Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2014 16:0023.12.2014 16:0023.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412029Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) по г. Благовещенску и Амурской области Москва
Подведение итогов не позднее
26.12.2014 16:0026.12.2014 16:0026.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412029Подведение итогов не позднее Оказание транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) по г. Благовещенску и Амурской области Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ) по г. Благовещенску и Амурской области
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тендерными условиями
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с тендерными условиямиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Евросеть-Ритейл
Все закупки и тендеры Евросеть-Ритейл
Адрес местонахождения
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Отсутствуют
60.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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