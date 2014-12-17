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Номер извещения
31401759795
Уникальный номер закупки
41
Наименование закупки
Поставка железобетонных изделий на 2015 года для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
Закупки и тендеры Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка железобетонных изделий на 2015 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2014 10:00 GMT +317.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401759795Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий на 2015 года Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401759795Дата и время вскрытия заявок Поставка железобетонных изделий на 2015 года Барнаул
Подведение итогов не позднее
27.12.2014 07:0027.12.2014 07:0027.12.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401759795Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий на 2015 года Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка железобетонных изделий на 2015 года
Начальная цена
1 966 326,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания (Приложение №1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Барнаул, ул. Власихинская, 49.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
26.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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