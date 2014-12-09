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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку песка строительного на 1 полугодие 2015 года

    Запрос предложений на поставку песка строительного на 1 полугодие 2015 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2014 18:3009.12.2014 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401755459Дата и время окончания срока приема заявок поставка строительного пескаВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401755459

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку песка строительного на 1 полугодие 2015 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.12.2014 18:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорма Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Гравий, песок, глины и каолин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительного песка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 18:30 GMT +309.12.2014 18:3009.12.2014 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401755459Дата и время окончания срока приема заявок поставка строительного пескаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2014 18:3009.12.2014 18:3009.12.2014 18:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401755459Дата и время вскрытия заявок поставка строительного пескаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 15:0031.12.2014 15:0031.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401755459Подведение итогов не позднее поставка строительного пескаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 15:0031.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401755459Подведение итогов не позднее поставка строительного пескаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительного песка

    Начальная цена

    408 150,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки Продукции: г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, д.90 Период поставки: январь 2015 г. – июнь 2015 г. (согласно уточненным заявкам Заказчика). Условия поставки: поставка осуществляется отдельными партиями транспортом покупателя на условиях самовывоза по талонам грузоподъемностью 5 тонн каждый. Расстояние от карьера до склада находящегося по адресу: г. Воронеж, ул. Антакольского, 19, не должно превышать 11 км в оба конца.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка платежа 60 календарных дней по факту поставки продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    14.21

    Разработка гравийных и песчаных карьеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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