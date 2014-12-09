Запрос предложений на поставку песка строительного на 1 полугодие 2015 года

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Место поставки Продукции: г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, д.90 Период поставки: январь 2015 г. – июнь 2015 г. (согласно уточненным заявкам Заказчика). Условия поставки: поставка осуществляется отдельными партиями транспортом покупателя на условиях самовывоза по талонам грузоподъемностью 5 тонн каждый. Расстояние от карьера до склада находящегося по адресу: г. Воронеж, ул. Антакольского, 19, не должно превышать 11 км в оба конца.Рассчитать логистику >