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    Главная / Торги / лист 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77 М2Б 5х1500х6000;6х1500х6000

    лист 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77 М2Б 5х1500х6000;6х1500х6000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412014Дата и время окончания срока приема заявок лист 12х18н10т ГОСТ 7350-77 м2бЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412014

    Уникальный номер закупки

    79

    Номер закупки

    Наименование закупки

    лист 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77 М2Б 5х1500х6000;6х1500х6000

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dsp@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даянова Светлана Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лист 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77 М2Б

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 11:00 GMT +305.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412014Дата и время окончания срока приема заявок лист 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77 М2Б Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 11:0005.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412014Дата и время вскрытия заявок лист 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77 М2Б Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 21:5905.12.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412014Подведение итогов не позднее лист 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77 М2Б Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77 М2Б

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист 5х1500х6000 "

    Кол-во: 16

    Лот 2

    Лист 12х18н10т ГОСТ 7350-77 м2б

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 11:00 GMT +305.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412014Дата и время окончания срока приема заявок лист 12х18н10т ГОСТ 7350-77 м2бЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 11:0005.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412014Дата и время вскрытия заявок лист 12х18н10т ГОСТ 7350-77 м2бЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 21:5905.12.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412014Подведение итогов не позднее лист 12х18н10т ГОСТ 7350-77 м2бЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист 12х18н10т ГОСТ 7350-77 м2б

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист 6х1500х6000"

    Кол-во: 1

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