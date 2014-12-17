Проектно-изыскательские работы по объекту: «Канализационная сеть в одну линию по адресу: пос. Южный, просп. Дзержинского,16 а (кс) (участок от существующего колодца с отм.217,82/414,72 (в районе жилого дома №3) до колодца с отм.212,29/207,00 по ул. Белинского» и «Внеплощадочная сеть водоотведения для многоэтажного жилого дома по ул. Панфиловцев,41», г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401760017 Уникальный номер закупки 40 Номер закупки Наименование закупки Проектно-изыскательские работы по объекту: «Канализационная сеть в одну линию по адресу: пос. Южный, просп. Дзержинского,16 а (кс) (участок от существующего колодца с отм.217,82/414,72 (в районе жилого дома №3) до колодца с отм.212,29/207,00 по ул. Белинского» и «Внеплощадочная сеть водоотведения для многоэтажного жилого дома по ул. Панфиловцев,41», г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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