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    Главная / Торги / Проектно-изыскательские работы по объекту: «Канализационная сеть в одну линию по адресу: пос. Южный, просп. Дзержинского,16 а (кс) (участок от существующего колодца с отм.217,82/414,72 (в районе жилого дома №3) до колодца с отм.212,29/207,00 по ул. Белинского» и «Внеплощадочная сеть водоотведения для многоэтажного жилого дома по ул. Панфиловцев,41», г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

    Проектно-изыскательские работы по объекту: «Канализационная сеть в одну линию по адресу: пос. Южный, просп. Дзержинского,16 а (кс) (участок от существующего колодца с отм.217,82/414,72 (в районе жилого дома №3) до колодца с отм.212,29/207,00 по ул. Белинского» и «Внеплощадочная сеть водоотведения для многоэтажного жилого дома по ул. Панфиловцев,41», г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401760017Дата и время окончания срока приема заявок проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоотведения для многоэтажного жилого дома по ул. Панфиловцев,41», г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401760017

    Уникальный номер закупки

    40

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проектно-изыскательские работы по объекту: «Канализационная сеть в одну линию по адресу: пос. Южный, просп. Дзержинского,16 а (кс) (участок от существующего колодца с отм.217,82/414,72 (в районе жилого дома №3) до колодца с отм.212,29/207,00 по ул. Белинского» и «Внеплощадочная сеть водоотведения для многоэтажного жилого дома по ул. Панфиловцев,41», г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.12.2014 11:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Смета лот 2

    Приложение №4

    Смета лот 1

    Техническое задание лот 1

    Договор

    Техническое задание лот 2

    Изменения в извещении

    ГЛБ

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Услуги в области фотографии

    Закупки и тендеры Услуги в области фотографии

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектно-изыскательские работы по объекту: «Канализационная сеть в одну линию по адресу: пос. Южный, просп. Дзержинского,16 а (кс) (участок от существующего колодца с отм.217,82/414,72 (в районе жилого дома №3) до колодца с отм.212,29/207,00 по ул. Белинского»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2014 10:00 GMT +317.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401760017Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы по объекту: «Канализационная сеть в одну линию по адресу: пос. Южный, просп. Дзержинского,16 а (кс) (участок от существующего колодца с отм.217,82/414,72 (в районе жилого дома №3) до колодца с отм.212,29/207,00 по ул. Белинского» Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401760017Дата и время вскрытия заявок Проектно-изыскательские работы по объекту: «Канализационная сеть в одну линию по адресу: пос. Южный, просп. Дзержинского,16 а (кс) (участок от существующего колодца с отм.217,82/414,72 (в районе жилого дома №3) до колодца с отм.212,29/207,00 по ул. Белинского» Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2014 10:0023.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401760017Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы по объекту: «Канализационная сеть в одну линию по адресу: пос. Южный, просп. Дзержинского,16 а (кс) (участок от существующего колодца с отм.217,82/414,72 (в районе жилого дома №3) до колодца с отм.212,29/207,00 по ул. Белинского» Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.201423.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401760017Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы по объекту: «Канализационная сеть в одну линию по адресу: пос. Южный, просп. Дзержинского,16 а (кс) (участок от существующего колодца с отм.217,82/414,72 (в районе жилого дома №3) до колодца с отм.212,29/207,00 по ул. Белинского» Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы по объекту: «Канализационная сеть в одну линию по адресу: пос. Южный, просп. Дзержинского,16 а (кс) (участок от существующего колодца с отм.217,82/414,72 (в районе жилого дома №3) до колодца с отм.212,29/207,00 по ул. Белинского»

    Начальная цена

    2 145 029,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технгического задания (Приложение №2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Алтайский край, г.Барнаул, пр. Калинина,116.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ против следующих документов, указанных в п.2.2 договора (приложение №3)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.2

    Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеоролог

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоотведения для многоэтажного жилого дома по ул. Панфиловцев,41», г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2014 10:00 GMT +317.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401760017Дата и время окончания срока приема заявок проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоотведения для многоэтажного жилого дома по ул. Панфиловцев,41», г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401760017Дата и время вскрытия заявок проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоотведения для многоэтажного жилого дома по ул. Панфиловцев,41», г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2014 10:0023.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401760017Подведение итогов не позднее проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоотведения для многоэтажного жилого дома по ул. Панфиловцев,41», г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.201423.12.2014 10:0023.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401760017Подведение итогов не позднее проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоотведения для многоэтажного жилого дома по ул. Панфиловцев,41», г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы по объекту: «Внеплощадочная сеть водоотведения для многоэтажного жилого дома по ул. Панфиловцев,41», г. Барнаула для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    448 424,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания (Приложение №2).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Алтайский край, г.Барнаул, пр. Калинина,116.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата стоимости Работ, указанную в п. 2.1. настоящего Договора, в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ против следующих документов, указанных в п.2.2 договора (приложение №3)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20

    Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеоролог

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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