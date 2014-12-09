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Номер извещения
31401760642
Уникальный номер закупки
000 007
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28
Почтовый адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Контактный телефон
+7 495 675-71-88
Факс
--
Адрес электронной почты
ntvc@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Непомнящих Виктор Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 14:00 GMT +309.12.2014 14:0009.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401760642Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 14:0009.12.2014 14:0009.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401760642Дата и время вскрытия заявок Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.
Начальная цена
154 962,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ
Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ
Адрес местонахождения
249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Отсутствуют
30.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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