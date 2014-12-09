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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.

    Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2014 14:0009.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401760642Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401760642

    Уникальный номер закупки

    000 007

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.12.2014 13:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении запроса котировок 000 007.doc

    Извещение о проведении запроса котировок 000 007.pdf

    ПРОЕКТ Договора 000 007.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общество «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» - «Научно - технический внедренческий центр»
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ

    Юридический адрес

    249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28

    Почтовый адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-71-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ntvc@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непомнящих Виктор Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 14:00 GMT +309.12.2014 14:0009.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401760642Дата и время окончания срока приема заявок Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2014 14:0009.12.2014 14:0009.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401760642Дата и время вскрытия заявок Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.201410.12.2014 11:0010.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401760642Подведение итогов не позднее Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для вычислительной техники.

    Начальная цена

    154 962,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ

    Адрес местонахождения

    249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.02

    Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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