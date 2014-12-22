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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электоронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта нежилого помещения (АФАР)

    Открытый конкурс в электоронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта нежилого помещения (АФАР)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2014 09:0022.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412013Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещенийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электоронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта нежилого помещения (АФАР)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приказ

    Конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАДИОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО РАДИОФИЗИКА

    Юридический адрес

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10

    Почтовый адрес

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10

    Контактный телефон

    +7 495 496-44-70

    Факс

    +7 495 496-44-70

    Адрес электронной почты

    e.romashova@radiofiizika.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ромашова Екатерина Львовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 09:00 GMT +322.12.2014 09:0022.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412013Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещенийМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2014 10:00GMT +322.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412013Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещенийМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.201423.12.2014 14:0023.12.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412013Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещенийМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2014 15:0024.12.2014 15:0024.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412013Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту помещенийМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.201424.12.2014 15:0024.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412013Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту помещенийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту помещений

    Начальная цена

    15 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    790 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    790 000,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10, стр.3, 1 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно пунктов проекта Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РАДИОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО РАДИОФИЗИКА

    Адрес местонахождения

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.21.1

    Производство общестроительных работ по возведению зданий

    Документация лота

    Приказ

    29.09.2016

    Конкурсная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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