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Номер извещения
ГП412013
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электоронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта нежилого помещения (АФАР)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
01.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10
Почтовый адрес
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10
Контактный телефон
+7 495 496-44-70
Факс
+7 495 496-44-70
Адрес электронной почты
e.romashova@radiofiizika.com
Ф.И.О. контактного лица
Ромашова Екатерина Львовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 09:00 GMT +322.12.2014 09:0022.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412013Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещенийМосква
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 10:00GMT +322.12.2014 10:0022.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412013Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещенийМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.201423.12.2014 14:0023.12.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412013Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещенийМосква
Подведение итогов не позднее
24.12.2014 15:0024.12.2014 15:0024.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412013Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту помещенийМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений
Начальная цена
15 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
790 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10, стр.3, 1 этажРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РАДИОФИЗИКА
Все закупки и тендеры ПАО РАДИОФИЗИКА
Адрес местонахождения
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10
Отсутствуют
45.21.1
Документация лота
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