Запрос предложения на поставку металлопроката на 1 полугодие 2015 года

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Место поставки Продукции: г. Воронеж ул. Пеше-Стрелецкая, д.90 Срок поставки каждой партии: не более 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Условия поставки: транспортом Поставщика до склада Заказчика в пределах городской черты г.Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Антакольского, 19Рассчитать логистику >