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Номер извещения
ГП412011
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение земляных работ и работ по демонтажу объектов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
putenikhin@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Путенихин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Договор подряда на выполнение земляных работ и работ по демонтажу объектов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 17:00 GMT +310.12.2014 17:0010.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412011Дата и время окончания срока приема заявок Договор подряда на выполнение земляных работ и работ по демонтажу объектовБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2014 17:0010.12.2014 17:0010.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412011Дата и время вскрытия заявок Договор подряда на выполнение земляных работ и работ по демонтажу объектовБалашиха
Подведение итогов не позднее
15.01.2015 11:0015.01.2015 11:0015.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412011Подведение итогов не позднее Договор подряда на выполнение земляных работ и работ по демонтажу объектовБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор подряда на выполнение земляных работ и работ по демонтажу объектов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение земляных работ и работ по демонтажу объектов - 1 объект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Открытое акционерное общество криогенного машиностроения (ОАО «Криогенмаш»), г. Балашиха, Московская обл., пр-т Ленина, д. 67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
45.11.1
45.11.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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