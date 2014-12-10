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Номер извещения
31401756241
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка специальной одежды и специальной обуви
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 01:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Почтовый адрес
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Контактный телефон
+7 4212 53-02-52
Факс
Адрес электронной почты
khrtz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шинко Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка специальной обуви и специальной одежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 09:00 GMT +310.12.2014 09:0010.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401756241Дата и время окончания срока приема заявок Закупка специальной обуви и специальной одеждыХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2014 09:0010.12.2014 09:0010.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401756241Дата и время вскрытия заявок Закупка специальной обуви и специальной одеждыХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка специальной обуви и специальной одежды
Начальная цена
658 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Отсутствуют
29.24.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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