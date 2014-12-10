Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка специальной одежды и специальной обуви

    Закупка специальной одежды и специальной обуви

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2014 09:0010.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401756241Дата и время окончания срока приема заявок Закупка специальной обуви и специальной одеждыХабаровскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401756241

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка специальной одежды и специальной обуви

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.12.2014 01:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация запроса котировок

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Хабаровский радиотехнический завод
    Все закупки и тендеры АО ХРТЗ

    Юридический адрес

    680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В

    Почтовый адрес

    680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В

    Контактный телефон

    +7 4212 53-02-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    khrtz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шинко Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка специальной обуви и специальной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2014 09:00 GMT +310.12.2014 09:0010.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401756241Дата и время окончания срока приема заявок Закупка специальной обуви и специальной одеждыХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2014 09:0010.12.2014 09:0010.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401756241Дата и время вскрытия заявок Закупка специальной обуви и специальной одеждыХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.12.201411.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401756241Подведение итогов не позднее Закупка специальной обуви и специальной одеждыХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка специальной обуви и специальной одежды

    Начальная цена

    658 440,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХРТЗ
    Все закупки и тендеры АО ХРТЗ

    Адрес местонахождения

    680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.24.9

    Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Специальная одежда и специальная обувь"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211079813
    Поставка товаров по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением
    Поставка товаров по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под...
    593382
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 369 780
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП237068
    Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами на территории п. Сабетта в 2022-2024 гг.
    Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами на территории п. Сабетта в...
    593245
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014198
    Поставка МТР: портландцемент тампонажный ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 в рамках объекта строительства: СТНГ-2029.3-НС-ОМ (МГ «Этап 5.1. УКПГ-2 (Ковыктинское ГКМ)»
    Поставка МТР: портландцемент тампонажный ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 в рамках объекта строительства:...
    593417
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:20(GMT+03:00)
    3 231 007
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225343
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство ПС 220 кВ «Купчинская» с заходами КЛ 220 кВ (установка силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА ориентировочная протяженность 0,5 км)»
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство...
    590761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013716
    Закупка трубной продукции
    Закупка трубной продукции
    591239
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211079802
    Поставка контрольно-измерительного оборудования прочего
    Поставка контрольно-измерительного оборудования прочего
    593386
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    410 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211079719
    Поставка регуляторов давления газа
    Поставка регуляторов давления газа
    593354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    895 718
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211079789
    Поставка инструментов
    Поставка инструментов
    593392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    150 043
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить