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    Главная / Торги / Закупка кабельной продукции в декабре 2014 (повторно)

    Закупка кабельной продукции в декабре 2014 (повторно)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2014 10:0003.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412008Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельной продукции в декабре 2014 (повторно)БеловоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412008

    Уникальный номер закупки

    9334

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабельной продукции в декабре 2014 (повторно)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.11.2014 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Грузополучатели

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Белон
    Все закупки и тендеры «Белон»

    Юридический адрес

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Почтовый адрес

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Контактный телефон

    +7 38452 2-61-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    ufimtsev.va@belon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уфимцев Валерий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Белово

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабельной продукции в декабре 2014 (повторно)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 19:0005.12.2014 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412008Подведение итогов не позднее Закупка кабельной продукции в декабре 2014 (повторно)Белово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабельной продукции в декабре 2014 (повторно)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно позициям лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес получателя: 652607, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОВО, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 1Тип поставки: автотранспортом поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: DAP Поставка в пунктеУсловия оплаты: по факту (в днях) - 230000000КД0060Сроки поставки: поставка товара до 25.12.2014Требуется сертификат соответствияДополнительные требования к поставке: 1. Поставка до склада Грузополучателя 2. Поставка до 25.12.14 3. Допускается отклонение от номинальной длинны +/- 10%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Белон»
    Все закупки и тендеры «Белон»

    Адрес местонахождения

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Наименование заказчика

    «Белон»
    Все закупки и тендеры «Белон»

    Адрес местонахождения

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.11

    Производство строительных металлических конструкций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель сигнально-блокировочный СБЗПУ 10х2х0.9 ГОСТ Р 51312-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кабель ТППШв 5х2х0.64"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 3"

    "Городской телефонный кабель ТППШВ 20х2х0,64"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кабель ТППШв 30х2х0,64 ТУ 16.К71-200-94"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кабель КГЭШ 3х95 +1х10+3х4"

    Кол-во: 600

    "Позиция 6"

    "Кабель КГЭШ 3х50+1х4+3х2,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Кабель КОГРЭШ 3х6+1х2.5+1х2.5"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Кабель контрольный КВВГзнг (LS) 4х0,75 ТУ 16.705.426-86"

    Кол-во: 500

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