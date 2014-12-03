Закупка кабельной продукции в декабре 2014 (повторно)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: DAP Поставка в пунктеУсловия оплаты: по факту (в днях) - 230000000КД0060Сроки поставки: поставка товара до 25.12.2014Требуется сертификат соответствияДополнительные требования к поставке: 1. Поставка до склада Грузополучателя 2. Поставка до 25.12.14 3. Допускается отклонение от номинальной длинны +/- 10%