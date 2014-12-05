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Номер извещения
ГП412004
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕна право заключения договора на поставку Песка хромита
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2149
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Galina.Teterina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Тетерина Галина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ заключения договора на поставку Песка хромита
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 12:00 GMT +305.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412004Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ заключения договора на поставку Песка хромита Колпино
Дата и время вскрытия заявок
05.12.2014 12:0005.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412004Дата и время вскрытия заявок ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ заключения договора на поставку Песка хромита Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ заключения договора на поставку Песка хромита
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
14.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 250
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