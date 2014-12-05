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    Главная / Торги / ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕна право заключения договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕна право заключения договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412002Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку формовочных материалов КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412002

    Уникальный номер закупки

    101

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕна право заключения договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку формовочных материалов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2149

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку формовочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 11:00 GMT +305.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412002Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку формовочных материалов Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 11:0005.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412002Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку формовочных материалов Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 11:3005.12.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412002Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку формовочных материалов Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку формовочных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    14.50.29

    Добыча и обогащение горных пород, содержащих графит и прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дистен-силлиманитовый концентрат зернистый"

    Кол-во: 400

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