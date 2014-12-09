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Номер извещения
31401757194
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка секций котла "Универсал-5М"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 08:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Почтовый адрес
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Контактный телефон
+7 473 277-99-20
Факс
+7 473 277-24-39
Адрес электронной почты
malceva@teploset.kvmail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Нина Ивановна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 78, каб. 19а
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка секций котла "Универсал-5"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 17:00 GMT +309.12.2014 17:0009.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401757194Дата и время окончания срока приема заявок Поставка секций котла "Универсал-5"г. Воронеж, ул. Кольцовская, 78, каб. 19а
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2014 08:0010.12.2014 08:0010.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401757194Дата и время вскрытия заявок Поставка секций котла "Универсал-5"г. Воронеж, ул. Кольцовская, 78, каб. 19а
Подведение итогов не позднее
10.12.2014 14:0010.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401757194Подведение итогов не позднее Поставка секций котла "Универсал-5"г. Воронеж, ул. Кольцовская, 78, каб. 19а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка секций котла "Универсал-5"
Начальная цена
686 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
70 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Шендрикова, 1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МКП Воронежтеплосеть
Все закупки и тендеры МКП Воронежтеплосеть
Адрес местонахождения
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
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