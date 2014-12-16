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Номер извещения
ГП423208
Уникальный номер закупки
244-Т-2014
Наименование закупки
ГИС при бурении, освоении, контроле за разработкой и ТКРС: - Лот № 1, 2 ОАО «Татнефтеотдача» - Лот № 3, 4 ЗАО «САНЕКО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7558
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красиков Сергей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками Эта группировка не включает: - услуги по исследованию конъюнктуры рынка, см. 73.20.11
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ГИС при бурении, освоении, контроле за разработкой и ТКРС: - Лот № 1, 2 ОАО «Татнефтеотдача» - Лот № 3, 4 ЗАО «САНЕКО»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2014 17:00 GMT +316.12.2014 17:0016.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423208Дата и время окончания срока приема заявок ГИС при бурении, освоении, контроле за разработкой и ТКРС: - Лот № 1, 2 ОАО «Татнефтеотдача» - Лот № 3, 4 ЗАО «САНЕКО» Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2014 17:00GMT +316.12.2014 17:0016.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423208Дата и время вскрытия заявок ГИС при бурении, освоении, контроле за разработкой и ТКРС: - Лот № 1, 2 ОАО «Татнефтеотдача» - Лот № 3, 4 ЗАО «САНЕКО» Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.201423.12.2014 12:0023.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП423208Дата окончания срока рассмотрения заявок ГИС при бурении, освоении, контроле за разработкой и ТКРС: - Лот № 1, 2 ОАО «Татнефтеотдача» - Лот № 3, 4 ЗАО «САНЕКО» Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2014 12:0030.12.2014 12:0030.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423208Подведение итогов не позднее ГИС при бурении, освоении, контроле за разработкой и ТКРС: - Лот № 1, 2 ОАО «Татнефтеотдача» - Лот № 3, 4 ЗАО «САНЕКО» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГИС при бурении, освоении, контроле за разработкой и ТКРС: - Лот № 1, 2 ОАО «Татнефтеотдача» - Лот № 3, 4 ЗАО «САНЕКО»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тендерной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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