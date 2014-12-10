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Номер извещения
ГП423207
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на закупку Ленты Л1-ПЭТ-ДА Пленки металлизированной марки ТМ-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
fadeeva@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фадеева Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Закупка ленты Л1-ПЭТ-ДА 12х50 - 8000 п/м, пленки металлизированной марки ТМ-2 - 400 кг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 14:00 GMT +310.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423207Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ленты Л1-ПЭТ-ДА 12х50 - 8000 п/м, пленки металлизированной марки ТМ-2 - 400 кгБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2014 14:0010.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423207Дата и время вскрытия заявок Закупка ленты Л1-ПЭТ-ДА 12х50 - 8000 п/м, пленки металлизированной марки ТМ-2 - 400 кгБалашиха
Подведение итогов не позднее
16.12.2014 15:0016.12.2014 15:0016.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423207Подведение итогов не позднее Закупка ленты Л1-ПЭТ-ДА 12х50 - 8000 п/м, пленки металлизированной марки ТМ-2 - 400 кгБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ленты Л1-ПЭТ-ДА 12х50 - 8000 п/м, пленки металлизированной марки ТМ-2 - 400 кг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лента Л1-ПЭТ-ДА, 12х50 - 8000 п/м Пленка ПЭТ металлизированная марки ТМ-2 - 400 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на склад ОАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
29.51
Документация лота
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