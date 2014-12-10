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    Главная / Торги / Запрос предложений на закупку Ленты Л1-ПЭТ-ДА Пленки металлизированной марки ТМ-2

    Запрос предложений на закупку Ленты Л1-ПЭТ-ДА Пленки металлизированной марки ТМ-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423207Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ленты Л1-ПЭТ-ДА 12х50 - 8000 п/м, пленки металлизированной марки ТМ-2 - 400 кгБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП423207

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на закупку Ленты Л1-ПЭТ-ДА Пленки металлизированной марки ТМ-2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос предложение

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    fadeeva@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фадеева Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Оборудование для металлургии

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ленты Л1-ПЭТ-ДА 12х50 - 8000 п/м, пленки металлизированной марки ТМ-2 - 400 кг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2014 14:00 GMT +310.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423207Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ленты Л1-ПЭТ-ДА 12х50 - 8000 п/м, пленки металлизированной марки ТМ-2 - 400 кгБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2014 14:0010.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423207Дата и время вскрытия заявок Закупка ленты Л1-ПЭТ-ДА 12х50 - 8000 п/м, пленки металлизированной марки ТМ-2 - 400 кгБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2014 15:0016.12.2014 15:0016.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423207Подведение итогов не позднее Закупка ленты Л1-ПЭТ-ДА 12х50 - 8000 п/м, пленки металлизированной марки ТМ-2 - 400 кгБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201416.12.2014 15:0016.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423207Подведение итогов не позднее Закупка ленты Л1-ПЭТ-ДА 12х50 - 8000 п/м, пленки металлизированной марки ТМ-2 - 400 кгБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ленты Л1-ПЭТ-ДА 12х50 - 8000 п/м, пленки металлизированной марки ТМ-2 - 400 кг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Лента Л1-ПЭТ-ДА, 12х50 - 8000 п/м Пленка ПЭТ металлизированная марки ТМ-2 - 400 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на склад ОАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - 100% отсрочка платежа в течение 10 дней условия поставки - доставка за счет поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.51

    Производство машин и оборудования для металлургии

    Документация лота

    Запрос предложение

    27.12.2016

    извещение

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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