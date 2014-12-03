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Номер извещения
ГП423206
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
продажа инкубационного яйца РОСС-308
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 735-04-57
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
a.vasilenko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Василенко Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа ИЯ РОСС-308
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2014 11:00 GMT +303.12.2014 11:0003.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423206Дата и время окончания срока приема заявок Продажа ИЯ РОСС-308Брянск
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2014 11:0003.12.2014 11:0003.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423206Дата и время вскрытия заявок Продажа ИЯ РОСС-308Брянск
Подведение итогов не позднее
03.12.2014 14:0003.12.2014 14:0003.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423206Подведение итогов не позднее Продажа ИЯ РОСС-308Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа ИЯ РОСС-308
Начальная цена
10 065 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
500000 штук в декабре
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
вывоз из Брянской области, Трубчевского р-на, близ села ГорошковоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
51.33.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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