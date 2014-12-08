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    Главная / Торги / закупка сварочных материалов

    закупка сварочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2014 21:0008.12.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423205Дата и время окончания срока приема заявок сварочные материлыСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП423205

    Уникальный номер закупки

    20

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка сварочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    сварочные материалы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 964-90-46

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Andrey.Klepikov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Клепиков Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сварочные материлы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 21:00 GMT +308.12.2014 21:0008.12.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423205Дата и время окончания срока приема заявок сварочные материлыСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 12:0008.12.2014 12:0008.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423205Дата и время вскрытия заявок сварочные материлыСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    09.12.2014 23:5909.12.2014 23:5909.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423205Подведение итогов не позднее сварочные материлыСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.201409.12.2014 23:5909.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423205Подведение итогов не позднее сварочные материлыСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сварочные материлы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    один лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Спб КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.73

    Производство изделий из проволоки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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