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    Главная / Торги / Заключение договора на поставку продукции полиграфической

    Заключение договора на поставку продукции полиграфической

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401751543Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку продукции полиграфической НевскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401751543

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заключение договора на поставку продукции полиграфической

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение №247/036-2014

    Документация №247/036-2014 в т.ч. проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куликова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Невский

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку продукции полиграфической

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401751543Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку продукции полиграфической Невский

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 10:0119.12.2014 10:0119.12.2014 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401751543Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку продукции полиграфической Невский

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2015 22:5919.01.2015 22:5919.01.2015 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401751543Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку продукции полиграфической Невский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.201519.01.2015 22:5919.01.2015 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401751543Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку продукции полиграфической Невский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку продукции полиграфической

    Начальная цена

    1 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция полиграфическая в объёме, указанном в техническом задании.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО «ГОЗ», Россия, Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: в соответствии с Проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №247/036-2014 о проведении ПДО). Оплата каждой партии Товара производится после передачи (поставки) Товара Продавцом Покупателю в течение 10 (десяти) банковских дней. Датой поставки считается дата передачи Продавцом Товара Покупателю, в соответствии с Проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №247/036-2014 о проведении ПДО). Оплата работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в сроки, установленные условиями Проекта договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №247/036-2014 о проведении ПДО).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    22.2

    Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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