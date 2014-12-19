Заключение договора на поставку продукции полиграфической

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в соответствии с Проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №247/036-2014 о проведении ПДО). Оплата каждой партии Товара производится после передачи (поставки) Товара Продавцом Покупателю в течение 10 (десяти) банковских дней. Датой поставки считается дата передачи Продавцом Товара Покупателю, в соответствии с Проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №247/036-2014 о проведении ПДО). Оплата работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в сроки, установленные условиями Проекта договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №247/036-2014 о проведении ПДО).