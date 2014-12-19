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Номер извещения
31401751543
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заключение договора на поставку продукции полиграфической
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куликова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Невский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку продукции полиграфической
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401751543Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку продукции полиграфической Невский
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2014 10:0119.12.2014 10:0119.12.2014 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401751543Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку продукции полиграфической Невский
Подведение итогов не позднее
19.01.2015 22:5919.01.2015 22:5919.01.2015 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401751543Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку продукции полиграфической Невский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку продукции полиграфической
Начальная цена
1 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция полиграфическая в объёме, указанном в техническом задании.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «ГОЗ», Россия, Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Отсутствуют
22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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