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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку транспортных средств

    на право заключения договора на поставку транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2014 09:3012.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401751135Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора на поставку транспортных средствАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401751135

    Уникальный номер закупки

    81/1/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 15:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировочная документация

    Извещение о продлении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    s.artemeva@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Услуги по аренде морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки пассажиров с экипажем

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.12.201415.12.2014 09:3015.12.2014 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401751135Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора на поставку транспортных средствАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2014 09:3016.12.2014 09:3016.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401751135Подведение итогов не позднее на право заключения договора на поставку транспортных средствАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.201416.12.2014 09:3016.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401751135Подведение итогов не позднее на право заключения договора на поставку транспортных средствАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку транспортных средств

    Начальная цена

    4 519 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    45 192,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    45 192,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 55/26, стр.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложение №5 к Котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    5010020

    Услуги по розничной торговле автомобилями

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10.2

    Розничная торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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