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    Главная / Торги / № Р14-11-56 открытый редукцион на поставку оборудования компании IBM для нужд ГПБ (ОАО)

    № Р14-11-56 открытый редукцион на поставку оборудования компании IBM для нужд ГПБ (ОАО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2014 15:0015.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423202Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования компании IBM для нужд ГПБ (ОАО) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП423202

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № Р14-11-56 открытый редукцион на поставку оборудования компании IBM для нужд ГПБ (ОАО)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2014 23:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 968 813-86-36

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Sergey.Galkin@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галкин Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования компании IBM для нужд ГПБ (ОАО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 10:2429.12.2014 10:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423202Подведение итогов не позднее Поставка оборудования компании IBM для нужд ГПБ (ОАО) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования компании IBM для нужд ГПБ (ОАО)

    Начальная цена

    324 847,64

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    • 50% - Предоплата в течение 5 дней после подписания договора; • 50% - в течение 10 дней по факту поставки оборудования, после подписания накладной

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.02

    Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации

    Документация лота

    документация

    25.01.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
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    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
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