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    Главная / Торги / Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»

    Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2014 15:0018.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401750336Дата и время окончания срока приема заявок Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401750336

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-92-20

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    npo966@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезенин Константин Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2014 15:00 GMT +318.12.2014 15:0018.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401750336Дата и время окончания срока приема заявок Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»Химки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.2014 15:0022.12.2014 15:0022.12.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401750336Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»Химки

    Дата и время проведения

    26.12.2014 15:0026.12.2014 15:0026.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401750336Дата и время проведения Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»Химки

    Подведение итогов не позднее

    01.01.2015 15:1001.01.2015 15:1001.01.2015 15:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401750336Подведение итогов не позднее Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.01.201501.01.2015 15:1001.01.2015 15:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401750336Подведение итогов не позднее Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»

    Начальная цена

    7 417 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Территория ОАО «НПО Энергомаш» по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, д. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты – безналичный расчет.Срок и порядок оплаты: аванс - 40% в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения договора, окончательный расчет - 60% в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи предмета закупки заказчику. Срок поставки оборудования составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32.30.3

    Производство звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и аппаратуры для видеозаписи и видеовоспроизведения

    Документация лота

    Извещение

    27.12.2016

    Документация

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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