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Номер извещения
31401750336
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-20
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
npo966@ya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезенин Константин Васильевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2014 15:00 GMT +318.12.2014 15:0018.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401750336Дата и время окончания срока приема заявок Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»Химки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2014 15:0022.12.2014 15:0022.12.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401750336Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»Химки
Дата и время проведения
26.12.2014 15:0026.12.2014 15:0026.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401750336Дата и время проведения Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»Химки
Подведение итогов не позднее
01.01.2015 15:1001.01.2015 15:1001.01.2015 15:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401750336Подведение итогов не позднее Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка высокоскоростных камер для нужд ОАО «НПО Энергомаш»
Начальная цена
7 417 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Территория ОАО «НПО Энергомаш» по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко, д. 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Отсутствуют
32.30.3
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