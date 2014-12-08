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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на закупку программно-аппаратного комплекса для системы блокировки запрещенных сайтов

    Запрос котировок в электронной форме на закупку программно-аппаратного комплекса для системы блокировки запрещенных сайтов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2014 11:0008.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401750171Дата и время окончания срока приема заявок Закупка программно-аппаратного комплекса для системы блокировки запрещенных сайтов115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401750171

    Уникальный номер закупки

    45

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на закупку программно-аппаратного комплекса для системы блокировки запрещенных сайтов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Юридический адрес

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    Почтовый адрес

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Контактный телефон

    +7 495 730-03-87 доб. 1611

    Факс

    Адрес электронной почты

    vyakovlev@rscc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлев Виктор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка программно-аппаратного комплекса для системы блокировки запрещенных сайтов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 11:00 GMT +308.12.2014 11:0008.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401750171Дата и время окончания срока приема заявок Закупка программно-аппаратного комплекса для системы блокировки запрещенных сайтов115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 11:0008.12.2014 11:0008.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401750171Дата и время вскрытия заявок Закупка программно-аппаратного комплекса для системы блокировки запрещенных сайтов115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.201417.12.2014 16:0017.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401750171Подведение итогов не позднее Закупка программно-аппаратного комплекса для системы блокировки запрещенных сайтов115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка программно-аппаратного комплекса для системы блокировки запрещенных сайтов

    Начальная цена

    2 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП КС
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Адрес местонахождения

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.13

    Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами

    Документация лота

    Документация

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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