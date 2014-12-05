www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП423199
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192007, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Загородный пр. , 52а
Почтовый адрес
192007, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 17
Контактный телефон
+7 812 766-56-27
Факс
+7 812 766-56-27
Адрес электронной почты
metrometallspb@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Августинович Не указано
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 15:00 GMT +305.12.2014 15:0005.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423199Дата и время окончания срока приема заявок Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.12.2014 15:0005.12.2014 15:0005.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423199Дата и время вскрытия заявок Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
12.12.2014 14:0012.12.2014 14:0012.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423199Подведение итогов не позднее Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
поставка DDP, СПб, ул. Расстанная 17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УПТК филиал ОАО «Метрострой»
Все закупки и тендеры УПТК филиал ОАО «Метрострой»
Адрес местонахождения
192007, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Загородный пр. , 52а
192007, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 17
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.