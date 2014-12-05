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    Главная / Торги / Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93

    Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 15:0005.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423199Дата и время окончания срока приема заявок Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП423199

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    УПТК филиал Открытое акционерное общество Метрострой
    Все закупки и тендеры УПТК филиал ОАО «Метрострой»

    Юридический адрес

    192007, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Загородный пр. , 52а

    Почтовый адрес

    192007, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 17

    Контактный телефон

    +7 812 766-56-27

    Факс

    +7 812 766-56-27

    Адрес электронной почты

    metrometallspb@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Августинович Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 15:00 GMT +305.12.2014 15:0005.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423199Дата и время окончания срока приема заявок Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 15:0005.12.2014 15:0005.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423199Дата и время вскрытия заявок Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    12.12.2014 14:0012.12.2014 14:0012.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423199Подведение итогов не позднее Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.12.201412.12.2014 14:0012.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423199Подведение итогов не позднее Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    50 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка DDP, СПб, ул. Расстанная 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 15 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УПТК филиал ОАО «Метрострой»
    Все закупки и тендеры УПТК филиал ОАО «Метрострой»

    Адрес местонахождения

    192007, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Загородный пр. , 52а

    192007, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Балка 40 Ш1, ст.3 СТО АСЧМ 20-93"

    Кол-во: 50

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