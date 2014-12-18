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Номер извещения
31401751608
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонтно-строительные работы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
602267, Владимирская область, , Муром, Карачаровское шоссе , 2
Почтовый адрес
602267, Владимирская область, , Муром, Карачаровское шоссе , 2
Контактный телефон
+7 49234 3-21-61
Факс
+7 49234 3-21-61
Адрес электронной почты
custom@mzrip.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жулин Борис Александрович
Место рассмотрения предложений
Муром
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонтно-строительные работы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2014 11:00 GMT +318.12.2014 11:0018.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401751608Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-строительные работыМуром
Дата и время вскрытия заявок
18.12.2014 11:00GMT +318.12.2014 11:0018.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401751608Дата и время вскрытия заявок Ремонтно-строительные работыМуром
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.12.201419.12.2014 13:3019.12.2014 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401751608Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонтно-строительные работыМуром
Подведение итогов не позднее
22.12.2014 16:0022.12.2014 16:0022.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401751608Подведение итогов не позднее Ремонтно-строительные работыМуром
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонтно-строительные работы
Начальная цена
6 501 016,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
650 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технической документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Владимирская область, г. Муром, Карачаровское шоссе 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
602267, Владимирская область, , Муром, Карачаровское шоссе , 2
Отсутствуют
45.4
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