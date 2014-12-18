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    Главная / Торги / Ремонтно-строительные работы

    Ремонтно-строительные работы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2014 11:0018.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401751608Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-строительные работыМуромПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401751608

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонтно-строительные работы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сметы

    Конкурсная документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Муромский завод радиоизмерительных приборов
    Все закупки и тендеры МЗ РИП

    Юридический адрес

    602267, Владимирская область, , Муром, Карачаровское шоссе , 2

    Почтовый адрес

    602267, Владимирская область, , Муром, Карачаровское шоссе , 2

    Контактный телефон

    +7 49234 3-21-61

    Факс

    +7 49234 3-21-61

    Адрес электронной почты

    custom@mzrip.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жулин Борис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Муром

    Закупки и тендеры Владимирская Область

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Ключевые слова:

    строительные работы, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонтно-строительные работы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2014 11:00 GMT +318.12.2014 11:0018.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401751608Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-строительные работыМуром

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2014 11:00GMT +318.12.2014 11:0018.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401751608Дата и время вскрытия заявок Ремонтно-строительные работыМуром

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.12.201419.12.2014 13:3019.12.2014 13:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401751608Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонтно-строительные работыМуром

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2014 16:0022.12.2014 16:0022.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401751608Подведение итогов не позднее Ремонтно-строительные работыМуром

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.201422.12.2014 16:0022.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401751608Подведение итогов не позднее Ремонтно-строительные работыМуром

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонтно-строительные работы

    Начальная цена

    6 501 016,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    650 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    650 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технической документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Владимирская область, г. Муром, Карачаровское шоссе 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Конкурсной документации и проекту договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЗ РИП
    Все закупки и тендеры МЗ РИП

    Адрес местонахождения

    602267, Владимирская область, , Муром, Карачаровское шоссе , 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.4

    Производство отделочных работ

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Сметы

    29.09.2016

    Конкурсная документация

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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