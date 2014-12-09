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Номер извещения
ГП423197
Уникальный номер закупки
81
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку отработанных штампов ст.5ХНМ для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 912 677-76-41
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн, хим.состав по ГОСТу 5950-2000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 08:00 GMT +309.12.2014 08:0009.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423197Дата и время окончания срока приема заявок Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн, хим.состав по ГОСТу 5950-2000Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 08:0009.12.2014 08:0009.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423197Дата и время вскрытия заявок Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн, хим.состав по ГОСТу 5950-2000Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 18:0031.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423197Подведение итогов не позднее Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн, хим.состав по ГОСТу 5950-2000Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн, хим.состав по ГОСТу 5950-2000
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
450 т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
37
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 450
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