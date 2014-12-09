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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку отработанных штампов ст.5ХНМ для нужд ООО "УМЗ"

    Запрос предложений на поставку отработанных штампов ст.5ХНМ для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2014 08:0009.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423197Дата и время окончания срока приема заявок Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн, хим.состав по ГОСТу 5950-2000ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП423197

    Уникальный номер закупки

    81

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку отработанных штампов ст.5ХНМ для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 912 677-76-41

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    kozkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козкин Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн, хим.состав по ГОСТу 5950-2000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 08:00 GMT +309.12.2014 08:0009.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423197Дата и время окончания срока приема заявок Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн, хим.состав по ГОСТу 5950-2000Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2014 08:0009.12.2014 08:0009.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423197Дата и время вскрытия заявок Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн, хим.состав по ГОСТу 5950-2000Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 18:0031.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423197Подведение итогов не позднее Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн, хим.состав по ГОСТу 5950-2000Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423197Подведение итогов не позднее Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн, хим.состав по ГОСТу 5950-2000Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн, хим.состав по ГОСТу 5950-2000

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    450 т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки товара в течение 45 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37

    ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штампы отработанные ст.5ХНМ, массой не более 5 тн"

    Кол-во: 450

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