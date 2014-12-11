Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансовый платеж в размере 50% суммы Договора в течение двадцати банковских дней с даты подписания настоящего Договора. Окончательный расчет в размере 50% суммы Договора в течение двадцати банковских дней после получения Товара Покупателем и подписания Акта о проведении монтажных и пуско-наладочных работ. Срок поставки: не более 6 месяцев с даты оплаты авансового платежа. Срок выполнения монтажа и пуско-наладочных работ: 5 рабочих дней.