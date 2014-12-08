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    Главная / Торги / Изготовление и поставка печатных плат (1114-381)

    Изготовление и поставка печатных плат (1114-381)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2014 14:0008.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401749191Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка печатных плат Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401749191

    Уникальный номер закупки

    1114-381

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка печатных плат (1114-381)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 12:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Комплект к закупочной документации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-93-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    martinenko@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартыненко Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Платы печатные смонтированные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка печатных плат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 14:00 GMT +308.12.2014 14:0008.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401749191Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка печатных плат Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 14:0008.12.2014 14:0008.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401749191Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка печатных плат Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401749191Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка печатных плат Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка печатных плат

    Начальная цена

    162 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    72 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 (до проходной).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансовый платеж в размере 50% суммы Договора, в течение десяти банковских дней с даты подписания настоящего Договора. Окончательный расчет в размере 50% суммы Договора, в течение десяти банковских дней после получения Товара Покупателем.Срок поставки с даты оплаты аванса не более сроков, указанных в Спецификации (Приложение № 1 закупочной документации) и проекте договора (Приложение № 6 закупочной документации)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32.10.3

    Производство печатных схем (плат)

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Комплект к закупочной документации

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "печатные платы "

    Кол-во: 72

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