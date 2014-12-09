www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401748062
Уникальный номер закупки
5970
Наименование закупки
Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях №№ 112, 114, 116, 118, 119, 120, 122, санузле и коридоре левого крыла 1-го этажакорпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кашликов Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях №№ 112, 114, 116, 118, 119, 120, 122, санузле и коридоре левого крыла 1-го этажакорпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 15:00 GMT +309.12.2014 15:0009.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401748062Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях №№ 112, 114, 116, 118, 119, 120, 122, санузле и коридоре левого крыла 1-го этажакорпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 15:0009.12.2014 15:0009.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401748062Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях №№ 112, 114, 116, 118, 119, 120, 122, санузле и коридоре левого крыла 1-го этажакорпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.12.201413.12.2014 15:0013.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401748062Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях №№ 112, 114, 116, 118, 119, 120, 122, санузле и коридоре левого крыла 1-го этажакорпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях №№ 112, 114, 116, 118, 119, 120, 122, санузле и коридоре левого крыла 1-го этажакорпуса 64 по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Начальная цена
3 992 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
199 600,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Верейская, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
45.5
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.