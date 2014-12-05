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    Главная / Торги / Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 07:0005.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401748394Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401748394

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-51

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-61-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеботарев Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 07:00 GMT +305.12.2014 07:0005.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401748394Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 07:0005.12.2014 07:0005.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401748394Дата и время вскрытия заявок Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.12.201408.12.2014 22:5908.12.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401748394Подведение итогов не позднее Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Начальная цена

    374 731,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Острогожская, 109Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет.Поставщик в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами договора представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предварительную оплату в течение 15 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет счет на оплату оставшейся части в размере 70% от стоимости договора. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 20 дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "П/сапоги кирз./юфть"

    Кол-во: 322

    "Позиция 2"

    "Ботинки кожаные"

    Кол-во: 102

    "Позиция 3"

    "П/ботинки кожаные"

    Кол-во: 46

    "Позиция 4"

    "Тапочки кожаные (жен.)"

    Кол-во: 94

    "Позиция 5"

    "Тапочки кожаные (муж.)"

    Кол-во: 43

    "Позиция 6"

    "Сапоги резиновые"

    Кол-во: 68

    "Позиция 7"

    "Валенки с резиновыми галошами"

    Кол-во: 136

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