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Номер извещения
31401748394
Уникальный номер закупки
ЭТП ГПБ-К-51
Наименование закупки
Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-61-56
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki_kbha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеботарев Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 07:00 GMT +305.12.2014 07:0005.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401748394Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
05.12.2014 07:0005.12.2014 07:0005.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401748394Дата и время вскрытия заявок Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецобуви для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)
Начальная цена
374 731,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Острогожская, 109Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 322
Кол-во: 102
Кол-во: 46
Кол-во: 94
Кол-во: 43
Кол-во: 68
Кол-во: 136
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