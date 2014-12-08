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Номер извещения
31401747713
Уникальный номер закупки
1 069Э/2014-ООЗД
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту кабельной канализации 0,4 кВ. в строении 14 с 1 по 5 эт. и на отметках - 3, -6 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 919 769-71-41
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касперов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Проспект Мира, д.102
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Выполнение работ по ремонту кабельной канализации 0,4 кВ. в строении 14 с 1 по 5 эт. и на отметках - 3, -6 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.12.201410.12.2014 11:0010.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401747713Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту кабельной канализации 0,4 кВ. в строении 14 с 1 по 5 эт. и на отметках - 3, -6 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Подведение итогов не позднее
10.12.2014 15:0010.12.2014 15:0010.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401747713Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кабельной канализации 0,4 кВ. в строении 14 с 1 по 5 эт. и на отметках - 3, -6 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.12.201410.12.2014 15:0010.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401747713Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кабельной канализации 0,4 кВ. в строении 14 с 1 по 5 эт. и на отметках - 3, -6 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту кабельной канализации 0,4 кВ. в строении 14 с 1 по 5 эт. и на отметках - 3, -6 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.
Начальная цена
4 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
141 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложениями № 1, 2 к Договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложениями № 1, 2 к Договору.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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