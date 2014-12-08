Выполнение работ по ремонту кабельной канализации 0,4 кВ. в строении 14 с 1 по 5 эт. и на отметках - 3, -6 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401747713 Уникальный номер закупки 1 069Э/2014-ООЗД Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ремонту кабельной канализации 0,4 кВ. в строении 14 с 1 по 5 эт. и на отметках - 3, -6 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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