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    Главная / Торги / Заупка кабельной продукции

    Заупка кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2014 11:0008.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423188Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция (в соответствии со спецификацией)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП423188

    Уникальный номер закупки

    216

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заупка кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    спецификация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Кабельная продукция (в соответствии со спецификацией)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 11:00 GMT +308.12.2014 11:0008.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423188Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция (в соответствии со спецификацией)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 11:0008.12.2014 11:0008.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423188Дата и время вскрытия заявок Кабельная продукция (в соответствии со спецификацией)Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.12.2014 16:0008.12.2014 16:0008.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423188Подведение итогов не позднее Кабельная продукция (в соответствии со спецификацией)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.12.201408.12.2014 16:0008.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423188Подведение итогов не позднее Кабельная продукция (в соответствии со спецификацией)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция (в соответствии со спецификацией)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции в декабре 2014 года. Доставка продукции силами Поставщика. Стоимость по доставке включена в стоимость продукции. Продукция должна быть новой, год выпуска не ранее 2014 г. Лот является неделимым

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    GA

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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