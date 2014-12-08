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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП423188
Уникальный номер закупки
216
Наименование закупки
Заупка кабельной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабельная продукция (в соответствии со спецификацией)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 11:00 GMT +308.12.2014 11:0008.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423188Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция (в соответствии со спецификацией)Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 11:0008.12.2014 11:0008.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423188Дата и время вскрытия заявок Кабельная продукция (в соответствии со спецификацией)Москва
Подведение итогов не позднее
08.12.2014 16:0008.12.2014 16:0008.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423188Подведение итогов не позднее Кабельная продукция (в соответствии со спецификацией)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция (в соответствии со спецификацией)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка продукции в декабре 2014 года. Доставка продукции силами Поставщика. Стоимость по доставке включена в стоимость продукции. Продукция должна быть новой, год выпуска не ранее 2014 г. Лот является неделимым
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
GA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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