Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка продукции в декабре 2014 года. Доставка продукции силами Поставщика. Стоимость по доставке включена в стоимость продукции. Продукция должна быть новой, год выпуска не ранее 2014 г. Лот является неделимым