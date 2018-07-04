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    Главная / Торги / Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль

    Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2018 17:0004.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль 2018МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818365

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2018 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    типовой договор

    техническое задание

    требования к документам для заключения договора

    Протокол объявления уторговывания в заочной форме

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры АО ТД ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 21-23/25, стр. 3

    Почтовый адрес

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 21-23/25, стр. 3

    Контактный телефон

    +7 495 215-21-81 доб. 128

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ivanov.an@partner-lider.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень, щебень

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль 2018

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.07.2018 17:00 GMT +304.07.2018 17:0004.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль 2018Москва

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 12:0005.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818365Подведение итогов не позднее Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль 2018Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818365Подведение итогов не позднее Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль 2018Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль 2018

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТД ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры АО ТД ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 21-23/25, стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РБУ Чертаново, Щебень гранитный фр 5-20 (прочность не менее 1200)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 2"

    "РБУ Чертаново, Щебень гравийный фр 5-20 (прочность не менее 800)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 3"

    "РБУ Чертаново, Песок строительный карьерный средний (модуль крупности: 2,2 - 2,5 мм; 1-й класс)"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 4"

    "РБУ Чертаново, Гравий 3-10 (прочность не менее 800)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "РБУ Север-2, Щебень гранитный фр 5-20 (прочность не менее 1200)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 6"

    "РБУ Север-2, Щебень гравийный фр 5-20 (прочность не менее 800)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 7"

    "РБУ Север-2, Гравий 3-10 (прочность не менее 800)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "РБУ Алтуфьево, Щебень гранитный фр 5-20 (прочность не менее 1200)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 9"

    "РБУ Алтуфьево, Щебень гравийный фр 5-20 (прочность не менее 800)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 10"

    "РБУ Алтуфьево, Песок строительный карьерный средний (модуль крупности: 2,2 - 2,5 мм; 1-й класс)"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 11"

    "РБУ Алтуфьево, Гравий 3-10 (прочность не менее 800)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 12"

    "РБУ Восток, Щебень гранитный фр 5-20 (прочность не менее 1200)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 13"

    "РБУ Восток, Щебень гравийный фр 5-20 (прочность не менее 800)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 14"

    "РБУ Восток, Песок строительный карьерный средний (модуль крупности: 2,2 - 2,5 мм; 1-й класс)"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 15"

    "РБУ Восток, Гравий 3-10 (прочность не менее 800)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 16"

    "РБУ Видное, Щебень гранитный фр 5-20 (прочность не менее 1200)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 17"

    "РБУ Видное, Щебень гравийный фр 5-20 (прочность не менее 800)"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 18"

    "РБУ Видное, Песок строительный карьерный средний (модуль крупности: 2,2 - 2,5 мм; 1-й класс)"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 19"

    "РБУ Видное, Гравий 3-10 (прочность не менее 800)"

    Кол-во: 1000

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