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Номер извещения
ГП818365
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2018 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 21-23/25, стр. 3
Почтовый адрес
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 21-23/25, стр. 3
Контактный телефон
+7 495 215-21-81 доб. 128
Факс
--
Адрес электронной почты
ivanov.an@partner-lider.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль 2018
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2018 17:00 GMT +304.07.2018 17:0004.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль 2018Москва
Подведение итогов не позднее
05.07.2018 12:0005.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818365Подведение итогов не позднее Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль 2018Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль 2018
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТД ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры АО ТД ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 21-23/25, стр. 3
08
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1500
Кол-во: 5000
Кол-во: 10000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 5000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 5000
Кол-во: 10000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 5000
Кол-во: 10000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
Кол-во: 1000