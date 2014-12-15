Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Работы выполняются без выплаты аванса.Расчёт производится после подписания актов приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) по фактически выполненным объёмам.Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Исполнителя.Сотрудники, выполняющие данную работу должны являться Гражданами РФ. Работа на режимном предприятии с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.)Гарантия на выполненные работы 24 месяца со дня подписания акта сдачи в эксплуатацию.