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    Главная / Торги / выполнение ремонтно-строительных работ в ОАО «ОКБ «Новатор»

    выполнение ремонтно-строительных работ в ОАО «ОКБ «Новатор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401747131Дата и время окончания срока приема заявок выполнение ремонтно-строительных работ в ОАО «ОКБ «Новатор» ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401747131

    Уникальный номер закупки

    291/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение ремонтно-строительных работ в ОАО «ОКБ «Новатор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 09:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонтно-строительных работ в ОАО «ОКБ «Новатор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2014 10:00 GMT +310.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401747131Дата и время окончания срока приема заявок выполнение ремонтно-строительных работ в ОАО «ОКБ «Новатор» Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2014 10:0010.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401747131Дата и время вскрытия заявок выполнение ремонтно-строительных работ в ОАО «ОКБ «Новатор» Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.201417.12.2014 21:5917.12.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401747131Подведение итогов не позднее выполнение ремонтно-строительных работ в ОАО «ОКБ «Новатор» Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонтно-строительных работ в ОАО «ОКБ «Новатор»

    Начальная цена

    4 492 067,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    224 603,36 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    224 603,36

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 291/25-2014 проведении запроса котировок цен на право заключения договора) Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 291/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не предусматривается. Заказчик обязуется в течение 30 банковских дней с момента подписания акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), получения от Подрядчика счета-фактуры, составленных в соответствии с действующим законодательством, по каждому локальному сметному расчету, перечислить денежные средства на расчетный счет Подрядчика. Приступить к выполнению работ не позднее трех рабочих дней со дня подписания договора. Работы выполнить в течение двадцати одного календарного дня со дня начала работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "шт"

    Кол-во: 1

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