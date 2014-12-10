выполнение ремонтно-строительных работ в ОАО «ОКБ «Новатор»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансирование не предусматривается. Заказчик обязуется в течение 30 банковских дней с момента подписания акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), получения от Подрядчика счета-фактуры, составленных в соответствии с действующим законодательством, по каждому локальному сметному расчету, перечислить денежные средства на расчетный счет Подрядчика. Приступить к выполнению работ не позднее трех рабочих дней со дня подписания договора. Работы выполнить в течение двадцати одного календарного дня со дня начала работ.