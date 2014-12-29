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Номер извещения
ГП423181
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества.Машина для очис. канализ. систем гидродин. способом КО-512 КАМАЗ 53215 № инв.20-005744
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Почтовый адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Контактный телефон
+7 495 657-94-94 доб. 2768
Факс
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Адрес электронной почты
Borshchevich_M_A@oaomoek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борщевич Марина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Машина для очис. канализ. систем гидродин. способом КО-512 КАМАЗ 53215 № инв.20-005744
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2014 15:00 GMT +329.12.2014 15:0029.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423181Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Машина для очис. канализ. систем гидродин. способом КО-512 КАМАЗ 53215 № инв.20-005744 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2014 18:0029.12.2014 18:0029.12.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП423181Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Машина для очис. канализ. систем гидродин. способом КО-512 КАМАЗ 53215 № инв.20-005744 Москва
Дата и время проведения
30.12.2014 12:0030.12.2014 12:0030.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП423181Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Машина для очис. канализ. систем гидродин. способом КО-512 КАМАЗ 53215 № инв.20-005744 Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 18:0031.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423181Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Машина для очис. канализ. систем гидродин. способом КО-512 КАМАЗ 53215 № инв.20-005744 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.201431.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423181Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Машина для очис. канализ. систем гидродин. способом КО-512 КАМАЗ 53215 № инв.20-005744 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества.Машина для очис. канализ. систем гидродин. способом КО-512 КАМАЗ 53215 № инв.20-005744
Начальная цена
556 370,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
27 819,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МОЭК
Все закупки и тендеры ПАО МОЭК
Адрес местонахождения
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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