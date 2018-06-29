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    Главная / Торги / ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250

    ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818108Дата и время окончания срока приема заявок ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250Ленинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фото1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-16-95

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksey.gusev@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусев Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 13:00 GMT +329.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818108Дата и время окончания срока приема заявок ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250Ленинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818108Дата и время вскрытия заявок ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250Ленинский район

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 13:0027.07.2018 13:0027.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818108Подведение итогов не позднее ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250Ленинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 13:0027.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818108Подведение итогов не позднее ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250Ленинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    11 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз по адресу М.О., Ленинский район, Белокаменное шоссе, владение 13, (территория АО "Москокс")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    24.51.20.110

    Трубы чугунные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубы ЧВ д 250"

    Кол-во: 11

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