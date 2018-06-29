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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП818108
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.06.2018 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-16-95
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
aleksey.gusev@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гусев Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 13:00 GMT +329.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818108Дата и время окончания срока приема заявок ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250Ленинский район
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818108Дата и время вскрытия заявок ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250Ленинский район
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 13:0027.07.2018 13:0027.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818108Подведение итогов не позднее ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250Ленинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРОДАЖА!!! Трубы ЧВ д 250
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз по адресу М.О., Ленинский район, Белокаменное шоссе, владение 13, (территория АО "Москокс")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
24.51.20.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
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