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Номер извещения
ГП818110
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация технического надзора и подготовка ж/д переездов ПЧ-10, ПЧ-29 для проезда автопоездов 4 адсорберов с заводской территории ПАО "Ижорские заводы" до причала на реке Нева в пос. Усть-Славянка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.06.2018 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00 доб. 1971
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Alexsandr.Letyaev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Летяев Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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Организация технического надзора и подготовка ж/д переездов ПЧ-10, ПЧ-29 для проезда автопоездов 4 адсорберов с заводской территории ПАО "Ижорские заводы" до причала на реке Нева в пос. Усть-Славянка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818110Дата и время окончания срока приема заявок Организация технического надзора и подготовка ж/д переездов ПЧ-10, ПЧ-29 для проезда автопоездов 4 адсорберов с заводской территории ПАО "Ижорские заводы" до причала на реке Нева в пос. Усть-СлавянкаСанкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 12:0020.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818110Дата и время вскрытия заявок Организация технического надзора и подготовка ж/д переездов ПЧ-10, ПЧ-29 для проезда автопоездов 4 адсорберов с заводской территории ПАО "Ижорские заводы" до причала на реке Нева в пос. Усть-СлавянкаСанкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.07.201820.07.2018 12:0020.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818110Подведение итогов не позднее Организация технического надзора и подготовка ж/д переездов ПЧ-10, ПЧ-29 для проезда автопоездов 4 адсорберов с заводской территории ПАО "Ижорские заводы" до причала на реке Нева в пос. Усть-СлавянкаСанкт-Петербург, Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация технического надзора и подготовка ж/д переездов ПЧ-10, ПЧ-29 для проезда автопоездов 4 адсорберов с заводской территории ПАО "Ижорские заводы" до причала на реке Нева в пос. Усть-Славянка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
52.29.19.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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