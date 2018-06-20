Организация технического надзора и подготовка ж/д переездов ПЧ-10, ПЧ-29 для проезда автопоездов 4 адсорберов с заводской территории ПАО "Ижорские заводы" до причала на реке Нева в пос. Усть-Славянка

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП818110 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Организация технического надзора и подготовка ж/д переездов ПЧ-10, ПЧ-29 для проезда автопоездов 4 адсорберов с заводской территории ПАО "Ижорские заводы" до причала на реке Нева в пос. Усть-Славянка Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Техническое задание

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Ижорские заводы

Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н Контактный телефон +7 812 322-80-00 доб. 1971 Факс +7 812 322-80-00 Адрес электронной почты Alexsandr.Letyaev@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Летяев Александр Михайлович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург, Колпино Ключевые слова:

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