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    Главная / Торги / ЭА №15080-21 "Поставка дезинфицирующих средств" 0119200000121014838

    ЭА №15080-21 "Поставка дезинфицирующих средств" 0119200000121014838

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2021 03:0018.11.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0119200000121014838Дата и время окончания срока приема заявок ЭА №15080-21 "Поставка дезинфицирующих средств"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0119200000121014838

    Уникальный номер закупки

    0119200000121014838

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЭА №15080-21 "Поставка дезинфицирующих средств" 0119200000121014838

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    03.11.2021 04:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
    Все закупки и тендеры

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЭА №15080-21 "Поставка дезинфицирующих средств"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121014838Подведение итогов не позднее ЭА №15080-21 "Поставка дезинфицирующих средств"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЭА №15080-21 "Поставка дезинфицирующих средств"

    Начальная цена

    23 425,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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