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    Главная / Торги / Проведение экспертизы промышленной безопасности горелочных устройств газоиспользующего оборудования ПАО «Уралмашзавод»

    Проведение экспертизы промышленной безопасности горелочных устройств газоиспользующего оборудования ПАО «Уралмашзавод»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818101Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности горелочных устройств газоиспользующего оборудования ПАО «Уралмашзавод»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818101

    Уникальный номер закупки

    312

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение экспертизы промышленной безопасности горелочных устройств газоиспользующего оборудования ПАО «Уралмашзавод»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 13:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1_Заявка на участие

    Приложение 2_ТЗ

    Приложение 3_Справка об опыте работ

    Изменения в извещении

    Перечень печей

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-54-97

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    a.pisanko@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Писанко Анатолий Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение экспертизы промышленной безопасности горелочных устройств газоиспользующего оборудования ПАО «Уралмашзавод»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 11:00 GMT +329.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818101Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности горелочных устройств газоиспользующего оборудования ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818101Дата и время вскрытия заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности горелочных устройств газоиспользующего оборудования ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.08.2018 15:0010.08.2018 15:0010.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818101Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности горелочных устройств газоиспользующего оборудования ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.08.201810.08.2018 15:0010.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818101Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности горелочных устройств газоиспользующего оборудования ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение экспертизы промышленной безопасности горелочных устройств газоиспользующего оборудования ПАО «Уралмашзавод»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение экспертизы промышленной безопасности горелочных устройств газоиспользующего оборудования ПАО «Уралмашзавод»"

    Кол-во: 0

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