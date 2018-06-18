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    Главная / Торги / Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18

    Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 14:0018.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18 ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818097

    Уникальный номер закупки

    1643

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    договор

    документы

    письмо

    схема

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 208

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    natalia.anoshkina@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Аношкина Наталья Генадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 14:00 GMT +318.06.2018 14:0018.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18 Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 14:0018.06.2018 14:0018.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818097Дата и время вскрытия заявок Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18 Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2018 17:3022.06.2018 17:3022.06.2018 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818097Подведение итогов не позднее Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18 Домодедово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 17:3022.06.2018 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818097Подведение итогов не позднее Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18 Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18

    Начальная цена

    557 896,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по схемеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    24.3

    Полуфабрикаты стальные прочие

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18"

    Кол-во: 66

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