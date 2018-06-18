Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП818097 Уникальный номер закупки 1643 Номер закупки Наименование закупки Поставка Двухкомпонентная эпоксидная прозрачная краска для защиты от воздействия кислот. MEREI MAPECOAT I24 банка 5 кг. ГОСТ УТ-1504-2 = 330кг/66 банок с доставкой на объект белые Столбы Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 29.06.18 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты natalia.anoshkina@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Аношкина Наталья Генадьевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская Область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru